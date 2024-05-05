Рабочая неделя начнется в Волгоградской области с солнечных и теплых дней

По данным синоптиков, 6 мая в некоторых районах Волгоградской области могут пройти небольшие дожди. Ветер юго-западный с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха в ночное время может опуститься до +6, а при прояснениях — и до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +20 градусов.