Жители Первоуральска выстраиваются в очередь за водой

Ранее он сообщал, что из-за обильных снегопадов в городе были повреждены воздушные линии. Была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Для восстановления энергоснабжения в город прибыли аварийно-восстановительные бригады из соседних населенных пунктов.