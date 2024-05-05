Жители Первоуральска выстраиваются в очередь за водой

«В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Полгорода сидит без воды, в отдельных районах отсутствует электричество почти сутки», — передает слова местных жителей сообщество «Инцидент Свердловская Область».
Глава Первоуральска на своей странице в соцсети написал, что «электричество на насосно-фильтровальную станцию подано. Давление воды восстановлено. В ближайшее время вода поступит в дома».
Ранее он сообщал, что из-за обильных снегопадов в городе были повреждены воздушные линии. Была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Для восстановления энергоснабжения в город прибыли аварийно-восстановительные бригады из соседних населенных пунктов.