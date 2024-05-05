Правильный рацион и личная гигиена: челябинская акушерка дала советы по восстановлению после родов

Кроме того, следует правильно питаться, чтобы восполнить затраты энергии и наладить процесс грудного вскармливания. Мамам необходимо есть нежирные сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты, а также употреблять напитки из фруктов и ягод. Лучше исключить из рациона шоколад, мёд, острое, солёное, копчёное и экзотические фрукты.