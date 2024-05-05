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Правильный рацион и личная гигиена: челябинская акушерка дала советы по восстановлению после родов

После родов организм женщины очень ослаблен и требует восстановления. А что для этого нужно сделать, южноуральцам рассказала акушерка акушерско-физиологического отделения Областного перинатального центра Ольга Валеева.

Источник: Pchela.News

— Молодой маме важно больше спать, отдыхать, просто лежать, в том числе на животе, — поделилась Ольга Валеева.

Кроме того, следует правильно питаться, чтобы восполнить затраты энергии и наладить процесс грудного вскармливания. Мамам необходимо есть нежирные сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты, а также употреблять напитки из фруктов и ягод. Лучше исключить из рациона шоколад, мёд, острое, солёное, копчёное и экзотические фрукты.

Не стоит забывать и о соблюдении личной гигиены: ежедневно принимать душ, обмывать молочные железы без использования мыла, менять нательное бельё и тщательно мыть руки перед каждым контактом с ребёнком.

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