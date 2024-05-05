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В каких районах возможна засуха в мае, рассказали синоптики

По информации пресс-секретаря РГП «Казгидромет» Алины Исмагуловой, в мае засуха ожидается в двух районах Кызылординской области и в одном районе Костанайской и Карагандинской областей, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: freepik

Согласно уточненному прогнозу по засушливости территории в мае, с учетом осадков, выпавших в течение апреля, а также прогнозируемых погодных условий увеличивается площадь территории, подверженной риску наступления засухи.

Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области — Карасуский район, в Акмолинской области — Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области — Актогайский, Успенский районы и окрестности города Павлодара, в Западно-Казахстанской области — в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области — в Кобдинском районе.

На остальной территории Казахстана значимых изменений не ожидается.

экология