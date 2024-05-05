В каких районах возможна засуха в мае, рассказали синоптики

Согласно уточненному прогнозу по засушливости территории в мае, с учетом осадков, выпавших в течение апреля, а также прогнозируемых погодных условий увеличивается площадь территории, подверженной риску наступления засухи.
Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области.
Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области — Карасуский район, в Акмолинской области — Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области — Актогайский, Успенский районы и окрестности города Павлодара, в Западно-Казахстанской области — в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области — в Кобдинском районе.
На остальной территории Казахстана значимых изменений не ожидается.