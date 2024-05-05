В Перми начало выступления оркестра Валерия Гергиева задержали почти на пять часов

Вчера, 4 мая, на соседнюю Свердловскую область обрушился сильнейший снегопад. Мокрый снег обрывал линии электропередач, сковал движение автомобилей на трассе региона, в пути непогода задержала десятки поездов.
Среди них оказался и специальный поезд Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева, который должен был доставить музыкантов в Пермь ранним утром 4 мая. Пасхальный концерт должен был начаться в Большом зале Пермской филармонии в 16:00.
Как сообщили в краевой филармонии, поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева прибыл в Пермь в 19:00. Концерт оркестра отложили почти на пять часов, оркестр вышел на сцену в 20:30.
Преданные зрители дождались выступления объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Музыканты под восторженные овации исполнили: «Романтическую» симфонию Антона Брукнера, концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича и «Рассвет на Москве-реке» (Вступление к опере «Хованщина») Модеста Мусоргского.
В концерте для скрипки солировал скрипач Павел Милюков. В этот день он отметил свой день рождения.
Маршрут объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в этом году охватит 24 города — за 22 дня музыканты преодолеют более 15 тыс. км. Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов страны.