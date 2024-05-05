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Митрополит Вениамин пожелал мира Украине и Святой земле в Пасхальном послании

Митрополит Вениамин в Пасхальном послании упомянул Беларусь, Украину и Святую землю.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин в Пасхальном послании пожелал мира Украине и Святой земле. Обращение к священнослужителям и пастве опубликовано на официальном сайте Белорусской православной церкви.

«Да сохранит Господь мир в нашей стране, да восстановит мир в Украине и на Святой земле!», — отметил Митрополит Вениамин в поздравлении со Светлым Христовым Воскресением.

Он пожелал белорусам, чтобы свет Христовой любви всегда освящал их сердца, чтобы этот свет изливался на всех людей, ближних и дальних.

Митрополит Вениамин обратил внимание на добрые дела и деятельную любовь к ближним.