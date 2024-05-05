Митрополит Вениамин пожелал мира Украине и Святой земле в Пасхальном послании

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин в Пасхальном послании пожелал мира Украине и Святой земле. Обращение к священнослужителям и пастве опубликовано на официальном сайте Белорусской православной церкви.
«Да сохранит Господь мир в нашей стране, да восстановит мир в Украине и на Святой земле!», — отметил Митрополит Вениамин в поздравлении со Светлым Христовым Воскресением.
Он пожелал белорусам, чтобы свет Христовой любви всегда освящал их сердца, чтобы этот свет изливался на всех людей, ближних и дальних.
Митрополит Вениамин обратил внимание на добрые дела и деятельную любовь к ближним.