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Ветеранам ВОВ выплатили единовременную социальную помощь

5 мая 2024 года в пресс-службе правительства РК отчитались, что единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов к 9 Мая получили все участники Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели выделили 187 млн тенге.

Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 Мая устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.

В текущем году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге.

«При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области — 3 млн тенге, Актюбинской — свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге».

Всего в республике на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году — 59 072 тенге).