Махнуть на отдых? Где и как планируют проводить свои отпуска южноуральцы

«Это совершенно адекватная стоимость, средняя цена, — прокомментировала Ольга Васильева. — Все зависит от категории отеля. Пять звезд на первой линии на четверых — это однозначно больше 300 тыс. рублей! Если 3−4 звезды на 2−3 линии, с одними завтраками, то можно найти подешевле. Самое дорогое после введения санкционных режимов — это авиаперелет. Мы сейчас летаем исключительно на иностранных авиаперевозчиках. Туристам, летящим за границу, советуем выбирать именно те туры, в которых всё включено. Дело в том, что нашими банковскими картами там рассчитываться теперь нельзя. Отелей, где есть исключения, — единицы. Выберешь отель с одними завтраками — и потом нигде не сможешь покушать. На такие случаи нужно брать наличку, доллары, а с ними нынче туго. Долларовой массы в стране мало, в банках установлены лимиты на продажу валюты. А “все включено” — это опять же Турция, Египет, Таиланд и несколько отелей в ОАЭ. Остальные страны не готовы работать по это системе».