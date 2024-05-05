Махнуть на отдых? Где и как планируют проводить свои отпуска южноуральцы

Едут на берег турецкий
«Летний сезон 2024 года практически ничем не отличается от 2023 года: люди хотят и едут на море, на пляж, — рассказала исполнительный директор челябинского турагентства “Андромеда”, член ЧАТО Ольга Васильева. — Из заграничных направление № 1 — это Турция. Прошлогоднее землятресение, которое там случилось, уже забыли. Да и землетрясение магнитудой 4−5 баллов для Турции считается нормальным явлением, там же горы. Что и говорить, если даже Эмираты с и недавним наводнением никого не напугали, южноуральцы активно бронируют туры и туда».
В основном выбирают анталийское побережье, оно теплее эгейского, купаться там можно с мая по ноябрь. Да и пляжи песчаные, лучше подходят для отдыха с детьми. Эгейское побережье чуть прохладнее, пляжи там преимущественно галечные. Если на анталийском побережье 90% отдыхающих — русские и много русскоговорящих горничных и официантов, то на эгейском обслуживающий персонал по-русски не говорит. Здесь отдыхают туристы из Алжира, Албании, Ирана, Ирака и др.
А теперь цифры, которые говорят сами за себя: путёвка на 11 дней на семью из четверых человек в самом конце мая с вылетом из Челябинска обойдётся в 350 тыс. рублей. Само собой, при условии, что отель пятизвёздочный, находится на самом берегу моря и имеет собственные пляж. И, конечно, питание, напитки — всё включено.
«Это совершенно адекватная стоимость, средняя цена, — прокомментировала Ольга Васильева. — Все зависит от категории отеля. Пять звезд на первой линии на четверых — это однозначно больше 300 тыс. рублей! Если 3−4 звезды на 2−3 линии, с одними завтраками, то можно найти подешевле. Самое дорогое после введения санкционных режимов — это авиаперелет. Мы сейчас летаем исключительно на иностранных авиаперевозчиках. Туристам, летящим за границу, советуем выбирать именно те туры, в которых всё включено. Дело в том, что нашими банковскими картами там рассчитываться теперь нельзя. Отелей, где есть исключения, — единицы. Выберешь отель с одними завтраками — и потом нигде не сможешь покушать. На такие случаи нужно брать наличку, доллары, а с ними нынче туго. Долларовой массы в стране мало, в банках установлены лимиты на продажу валюты. А “все включено” — это опять же Турция, Египет, Таиланд и несколько отелей в ОАЭ. Остальные страны не готовы работать по это системе».
По словам эксперта, Египет сейчас менее популярен, чем Турция: всё-таки это больше зимнее направление, летом там начинаются ветра, на воздухе быстро сгораешь. Кроме того, из Челябинска в Египет рейсов нет, только из Екатеринбурга. Раз в две недели из Челябинска можно улететь в Таиланд, но 10 часов полёта готовы выдержать далеко не все. Семьи с маленькими детьми от таких туров отказываются.
Сэкономить не получится?
Некоторые люди подписываются на кучу сообществ в соцсетях и почтовые рассылки, надеясь выгадать горящий тур. Однако горящих путёвок давно не существует.
«Некоторые турагенты до сих пор используют словосочетания “горящий тур” и “горящая путёвка” в качестве заманухи, — объясняет Ольга Васильева. — Раньше ведь было как? Туроператор зафрахтовал, забронировал самолет на все лето у авиакомпании. К примеру, в самолёте 300 пассажирских мест. Через неделю ему вылетать, а 30% мест не продано. Тогда туроператор не брал с туриста денег за проживание в отеле, ему было важнее всего по себестоимости провезти этого туриста в самолете, чтобы перевозка не была убыточной. Отсюда и появлялись “горящие” туры. Нынче туроператоры рисковать не хотят и фрахтуют самолет вскладчину, то есть на несколько юрлиц сразу. Так, туроператор “Санмар” обьединился с “Коралом”, они летают на одни самолетах, поэтому сейчас у них все распродано и нет пробелов в авиаперелетах. Плюс регулярность летной программы значительно уменьшилась после пандемии: как ни крути, летать стали меньше».
Она припомнила необычное для лета падение цен, которое случилось в августе 2023 года. Обычно в августе отдых дороже всего, поскольку это «бархатный сезон»: выравниваются температуры воды и воздуха, появляются фрукты. То в прошлом августе цены на отдых оказались ниже, чем в мае-июне.
«Кто-то элементарно побоялся ехать в связи с геополитическими событиями, у кого-то на работе изъяли загранпаспорта, а такие случаи тоже есть, — рассказала специалист. — Некоторые руководители уверены, что сотрудники, получающие у них зарплату, должны отдыхать исключительно в России. Речь о людях, имеющих доступ к военной тайне, военных, железнодорожниках, сотрудниках МВД, “Росгвардии” и проч. Однако сидеть и ждать августа в надежде на повторение прошлогоднего падения цен не стоит, его может не случиться».
Представители турагентств отмечают: южноуральцы хотят отдыхать. Но многие, узнав стоимость туров за границу, понимают, что им даже недельный отдых не по карману, поэтому выбирают поездки на машинах на Черное море, Азовское или в Дагестан. Что характерно: большинство туристов, съездивших в Дагестан хотя бы раз, возвращаться туда не хотят. Аргумент у всех один — отсутствие сервиса и мест для отдыха, недоброжелательность местных жителей. Да и улететь в Дагестан из Челябинска можно только раз в неделю, по четвергам, а это существенно усложняет задачи планирования отпуска.
«Есть еще Балтийское море, Калининград, но там с погодой вовсе напутано: в июне за четыре дня может случиться 4 времени года, — рассказывают бывалые туристы. — Попасть на солнечные дни, чтобы покупаться в Балтийском море и позагорать, — это большая фортуна. Туда едут за экскурсионной программой — посмотреть на Куршскую косу, побывать в центре Европы, посетить музеи».
«Если говорить о внутреннем туризме, то на первом песте по-прежнему черноморское побережье, это вылеты в Сочи, — констатировала факт заместитель генерального директора Челябинского бюро международного туризма “Спутник” Дарья Ерхова. — На втором месте теплоходные круизы, которые в это время начинают свою навигацию по Волге, на третьем — экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Упал спрос на те направления, где недоступны перелеты, — Крым, побережье Анапы, Геленджика, поскольку аэропорты там не действуют. На майские праздники можно уехать вдвоем на автобусе в Казань за 28 тыс. рублей. В эту стоимость войдут транспортные расходы и трехразовое питание. А можно улететь на побережье семьей из четырех человек и отдохнуть в “пятизвезднике” за 150 тыс. рублей. Главное — планировать всё заранее. Если вы только сейчас вспомнили о том, что впереди длинные майские выходные и решили купить тур, то вам продадут только то, что осталось, а это будет или самый дешевый или самый дорогой сегмент».
Комментарий
Алексей М., житель Челябинска:
"Мы последние годы отдыхали исключительно на русском юге — Краснодарский край, Абхазия, Дагестан. В Краснодарском крае чувствуется перенаполненность туристами, сервис — так себе, повсюду грязь и антисанитария. Заметили: переболеть всей семьёй ротавирусом в отпуске на нашем юге — это уже традиция. В Абхазии бедненько, развлечений никаких, зато уютно, нешумно и очень вкусно, особенно запомнилась выпечка с изобилием сыра. В Дагестан больше не поедем: из достопримечательностей только природные, жильё дороговато, а сервис на нуле. Прошлым летом мы снимали домик в Избербаше на две семьи, платили 8 тыс. рублей в сутки. Наших там не особо жалуют: во всех кафе обслуживают в первую очередь своих, даже если ты придешь первым, тебе заказ принесут последнему. Из развлечений на берегу — детские горки-лазилки и катания на ватрушках.
За границей последний раз мы были в 2015 году, в Египте. В этом году накопили на Турцию, хотя цены, конечно, заоблачные. У нас на троих в пятизвездочном отеле в Кемере вышло порядка 150 тыс. рублей за неделю! Вылетаем из Екатеринбурга в конце мая".
Справка
Южноуральцы, готовые махнуть на отдых в майские праздники, чаще всего выбирали Турцию и Египет. Вот примеры отелей и их расценки, по данным турагентства «Миля Тревел».
— Турция, отель Kaya Side 5*. Вылет из Екатеринбурга 14 мая. 8 дней, питание — ультра все включено. На 2-х взрослых и 1 ребенка стоимость 173 000 ₽
— Турция, отель Utopia World Hotel 5*. Вылет из Екатеринбурга 14 мая. 8 дней, питание — ультра все включено. На 2-х взрослых и 1 ребенка — 205 000 ₽
— Египет, отель с огромной территорией Domina Coral Bay Bella Vista 5*. Вылет из Екатеринбурга 7 мая. 8 ночей, питание — все включено. На 2-х взрослых и 1 ребенка — 218 000 ₽
— Египет, отель идеально подходящий для семей с детишками Charmillion Gardens Aqua Park 4*. Вылет из Екатеринбурга 7 мая. 7 ночей, питание — все включено. На 2-х взрослых и 1 ребенка — На 2-х взрослых и 1 ребенка — 240 000 ₽
«На лето чаще всего люди бронируют так же Турцию, Таиланд, Мальдивы
Виктория Ефременкова, директор туристического агентства 7SKY:
"В этом году популярны направления — Абхазия и Сочи, Турция тоже не уступает. Существенно можно сэкономить на вылетах из Екатеринбурга: разница в турах составляет порядка 20 тыс. рублей. Можно сэкономить и на питании, на российском побережье точно, так как не всегда и не везде есть шведский стол, только заказное меню, которое не всем нравится. В таких случаях проще и бюджетнее купить тур без питания и выбрать то, что тебе нравится в столовой или кафе. Сегодня многие покупают туры выходного дня в Санкт-Петербург, там люди вообще не тратятся ни на питание ни на багаж, ни на трансфер, такая путевка на данный момент стоит около 37 тыс. на двоих, отличный вариант посетить культурную столицу!
Мы стараемся посвящать своих клиентов в нюансы, которые существуют в том или ином отеле, чтобы они не расстроились, прилетев на отдых. Тем более если у них ограниченный бюджет. Дело в том, что есть проверенные и турагентами и туристами отели, в которые не стоит ехать, поскольку их условия зачастую не соответствуют заявленной ими пятизвездности. А бывает наоборот: встречаются отличные «троечки», которые дадут фору любой «четверке». Если вы не притязательный турист, и для вас важен не «олинклюзив», а море, природа и достопримечательности, то при минимальном наборе качественных услуг вы можете отдохнуть за 100 тыс. рублей".