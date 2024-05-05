В Пермском крае побит суточный температурный рекорд 1918 года

Резкое похолодание 4 мая принесло и обильные снегопады. Утром в основную зону снегопадов попали юго-восток и восток Пермского края. Высота снежного покрова на станциях в Октябрьском и Кыне доходила до 17 см. Это самые большие значения для 4 мая в XXI веке и, как минимум, за последние 27 лет. В 2000 году высота покрова составляла 13 см, в 1998 году — 7 см.