В Пермском крае побит суточный температурный рекорд 1918 года

Капризам пермской погоды в этом году удивляются даже синоптики, их долгосрочные прогнозы рушит природная стихия. Пришедшие в Прикамье 4 мая холода не наблюдали несколько последних десятилетий.
В популярном Пермском научно-популярном метеопроекте «Метеоролог и я» сообщили, что минувшим днем в Верещагино зафиксировали рекорд минимальной температуры воздуха −3,5 градусов. Это стало самым низким значением для 4 мая за последние 58 лет.
На метеостанции в Чердыни было еще холоднее — до −6 градусов, что стало самым низким значением в месте наблюдения для 4 мая с 1918 года!
«Минимум температуры воздуха в Чердыни занял второе место, на третье место отошел 1913 год со значением −5,8 градусов», — отметили пермские метеорологи.
В Ножовке до рекорда не хватило всего 0,5 градусов, столбик термометра остановился на отметке — 2,5 градуса. Действующий рекорд установлен в 1972 году и равняется −3 градусам.
Резкое похолодание 4 мая принесло и обильные снегопады. Утром в основную зону снегопадов попали юго-восток и восток Пермского края. Высота снежного покрова на станциях в Октябрьском и Кыне доходила до 17 см. Это самые большие значения для 4 мая в XXI веке и, как минимум, за последние 27 лет. В 2000 году высота покрова составляла 13 см, в 1998 году — 7 см.
В ближайшие дни на территории Пермского края продолжатся температурные качели. После близкой к нулевой отметке температуры воздуха столбик термометра поднимется до +20 градусов.