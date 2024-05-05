Индекс кулича: сколько стоит приготовить главное пасхальное угощение

В расчете участвовали следующие продукты: мука, молоко, яйца (и отдельно яичный белок), сливочное масло, сахар, дрожжи, соль, изюм, миндаль, зерна кардамона (или цедра апельсинов), вода.
Белстат в своем Telegram-канале даже поделился рецептом вкусных куличей (ингредиенты при этом рассчитаны на три-четыре булки):
- 1 кг муки.
- 1,5 стакана молока.
- 6 яиц.
- 300 г сливочного масла.
- 1,5−2 стакана сахара.
- 40−50 г свежих дрожжей или 1 упаковка сухих дрожжей.
- ¾ чайные ложки соли.
- 150 г изюма.
- 100 г миндаля.
- 5−6 зерен кардамона или цедра 2 апельсинов.
для глазури:
- 1 стакан сахара.
- 1 стакан воды.
- 2 яичных белка.
За все про все — 21 рубль 60 копеек. Напомним, что это цена за три-четыре кулича. Рецепты вкусных пасхальных куличей ищите на нашем сайте.
Пасху католики в этом году отметили 31 марта, православные отмечают ее в воскресенье 5 мая.