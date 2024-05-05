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Индекс кулича: сколько стоит приготовить главное пасхальное угощение

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Национальный статистический комитет Беларуси посчитал, во сколько обойдется приготовление пасхального кулича.

Источник: Sputnik.by

В расчете участвовали следующие продукты: мука, молоко, яйца (и отдельно яичный белок), сливочное масло, сахар, дрожжи, соль, изюм, миндаль, зерна кардамона (или цедра апельсинов), вода.

Белстат в своем Telegram-канале даже поделился рецептом вкусных куличей (ингредиенты при этом рассчитаны на три-четыре булки):

  • 1 кг муки.
  • 1,5 стакана молока.
  • 6 яиц.
  • 300 г сливочного масла.
  • 1,5−2 стакана сахара.
  • 40−50 г свежих дрожжей или 1 упаковка сухих дрожжей.
  • ¾ чайные ложки соли.
  • 150 г изюма.
  • 100 г миндаля.
  • 5−6 зерен кардамона или цедра 2 апельсинов.

для глазури:

  • 1 стакан сахара.
  • 1 стакан воды.
  • 2 яичных белка.

За все про все — 21 рубль 60 копеек. Напомним, что это цена за три-четыре кулича. Рецепты вкусных пасхальных куличей ищите на нашем сайте.

Пасху католики в этом году отметили 31 марта, православные отмечают ее в воскресенье 5 мая.