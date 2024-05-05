Все леса Беларуси ограничены к посещению

По данным на утро 5 мая, из-за погодных условий на всей территории республики введены ограничения на посещения лесов. Это связано с установлением высокого класса пожароопасности.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.