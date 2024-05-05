Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все леса Беларуси ограничены к посещению

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства лесного хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

По данным на утро 5 мая, из-за погодных условий на всей территории республики введены ограничения на посещения лесов. Это связано с установлением высокого класса пожароопасности.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.

экология