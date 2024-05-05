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Клещи в Башкирии покусали 1230 человек

На сегодняшний день в Башкирии 1230 человек обратились по поводу присасывания клещей.

Источник: МК.RU Уфа

На сегодняшний день в Башкирии 1230 человек обратились по поводу присасывания клещей. Это, по данным роспотребнадзора, меньше, чем в прошлом году (1607).

При этом ненамного увеличилось число укушенных клещами детей. Удельный вес юных жителей Башкирии в структуре пострадавших составляет 37,1 процента, в 2023-м — 35,7.

В центре гигиены и эпидемиологии исследовали 1425 клещей, снятых с людей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет — 1,3 процента (в 2023 году — 1,7), зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 11 процентов (2023 — 5,8).

На сегодняшний день в Башкирии от клещей обработали 1325,2 га, что составляет 34 процента от плана.

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