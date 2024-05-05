Оранжевый уровень опасности из-за ливней и ветра объявлен 6 мая в Беларуси

В стране завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ночью местами, днем во многих районах будут грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 5−11 градусов, по западной части страны — 12−14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16−22 градусов, в юго-восточных районах температура достигнет плюс 25, а по северной части местами будет 9−15 градусов.