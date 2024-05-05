5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за ливней и ветра объявлен 6 мая в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.