Возле храма в Воронеже запустили салют в пасхальную ночь: видео

Сегодня ночью, 5 мая, в Коминтерновском районе Воронежа запустили салют возле Храма во имя блаженной Ксении Петербургской (Владимира Невского, 48/1). Видео опубликовали в социальных сетях. Автор утверждает, что кадры были сняты около 4:00. На видеозаписи можно наблюдать, что рядом с местом запуска фейерверков стоит патрульная машина сотрудников правоохранительных органов.
Видеозапись разошлась по городским пабликам и уже собрала множество комментариев. Часть пользователей не одобрила запуск салюта в густозаселенной части города в темное время суток и в период проведения специальной военной операции. Другие комментаторы заявили, что не видят в произошедшем ничего страшного, и поддержали празднование Светлой Пасхи таким способом.
Ранее стало известно, что на 9 Мая в Воронеже не будет салюта и праздничного концерта. Решение о проведении парада на площади Ленина примут с учетом оперативной обстановки. Вчера, 4 мая, прошла генеральная репетиция смотра.