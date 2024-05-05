Возле храма в Воронеже запустили салют в пасхальную ночь: видео

Видеозапись разошлась по городским пабликам и уже собрала множество комментариев. Часть пользователей не одобрила запуск салюта в густозаселенной части города в темное время суток и в период проведения специальной военной операции. Другие комментаторы заявили, что не видят в произошедшем ничего страшного, и поддержали празднование Светлой Пасхи таким способом.