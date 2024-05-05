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Воронеж посчитали одним из худших городов по качеству жизни

Город не смог войти в рейтинг лучших городов России.

Источник: АиФ Воронеж

Воронеж не попал в рейтинг лучших городов России по качеству жизни за первый квартал текущего года от финансового университета при Правительстве РФ. Интересно, что в списке оказались такие города Черноземья, как Липецк (18-ое место), Тамбов (38-ое место), и Белгород (50-ое место).

Основными проблемы Воронежа, названными экспертами, стали медицина, ЖКХ, дороги, образования и условия для ведения бизнеса. Однако нашлись и позитивные тенденции: составители рейтинга включили Воронеж в список городов с доступным жильем.

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