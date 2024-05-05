Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урожай вымерз: жители Дона пожаловались на похолодание

Ростовская область, 5 мая 2024. DON24.RU. Похолодание в Ростове вызвало бурное обсуждение в соцсети.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Don24.ru

«Тем временем температура в Ростове свалилась до +5 °С… Как вы там без отопления?» — поинтересовался минувшей ночью автор поста в паблике «Это Ростов». Пользователи принялись рассказывать о своем самочувствии.

«Замечательно. Прижался к жене и сплю», «Лично я прекрасно без отопления Окно открыто, свежий воздух, дома хожу в майке и шортах», «Вышла днем на улицу, чуть не умерла от холода», «Частный дом — сам решаешь, когда отопление включать и выключать», — написали подписчики.

А жители Белой Калитвы пожаловались, что столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

«Урожай вымерз», — написали горожане.