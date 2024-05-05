Урожай вымерз: жители Дона пожаловались на похолодание

«Тем временем температура в Ростове свалилась до +5 °С… Как вы там без отопления?» — поинтересовался минувшей ночью автор поста в паблике «Это Ростов». Пользователи принялись рассказывать о своем самочувствии.
«Замечательно. Прижался к жене и сплю», «Лично я прекрасно без отопления Окно открыто, свежий воздух, дома хожу в майке и шортах», «Вышла днем на улицу, чуть не умерла от холода», «Частный дом — сам решаешь, когда отопление включать и выключать», — написали подписчики.
А жители Белой Калитвы пожаловались, что столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.
«Урожай вымерз», — написали горожане.