Урожай вымерз: жители Дона пожаловались на похолодание

«Замечательно. Прижался к жене и сплю», «Лично я прекрасно без отопления Окно открыто, свежий воздух, дома хожу в майке и шортах», «Вышла днем на улицу, чуть не умерла от холода», «Частный дом — сам решаешь, когда отопление включать и выключать», — написали подписчики.