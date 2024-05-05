Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды.

ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;не оставлять детей без присмотра;укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, если сильный ветер застал вас на улице;держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач;избегать крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт;обходить стороной оборванные линии электропередач и падающие предметы с большой высоты.