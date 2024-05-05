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Строгий марш, шум дождя и звон колоколов: как проходила репетиция парада Победы на Дворцовой

На Дворцовой площади в это пасмурное утро собрались воодушевленные горожане — в ожидании генерального прогона парада Победы. Ближе к полудню здесь раздались звуки марша, шум дождя и звон колоколов. Корреспондент «МК в Питере» побывал на мероприятии и запечатлел торжественное шествие.

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На генеральной репетиции парада трибуны были заполнены. Зрители стойко переносили непогоду, глядя как по Дворцовой площади, чеканя шаг, маршируют военные, сотрудники правоохранительных органов и юнармейцы. Всего в мероприятии приняли участие почти 5 тысяч человек.

Мимо трибун проехали 78 единиц военной техники. Первым по Дворцовой прошел легендарный танк времен ВОВ Т-34 85. За ним — бронемашины, не менее легендарные «Катюши», современные ракетные комплексы, машины обеспечения.

По традиции после проезда военной техники на площади выступил танцевальный коллектив, а за ним — сводный оркестр Санкт-петербургского гарнизона. Около трибун также разместили звонницу.