Строгий марш, шум дождя и звон колоколов: как проходила репетиция парада Победы на Дворцовой

На Дворцовой площади в это пасмурное утро собрались воодушевленные горожане — в ожидании генерального прогона парада Победы. Ближе к полудню здесь раздались звуки марша, шум дождя и звон колоколов. Корреспондент «МК в Питере» побывал на мероприятии и запечатлел торжественное шествие.