Строгий марш, шум дождя и звон колоколов: как проходила репетиция парада Победы на Дворцовой

На генеральной репетиции парада трибуны были заполнены. Зрители стойко переносили непогоду, глядя как по Дворцовой площади, чеканя шаг, маршируют военные, сотрудники правоохранительных органов и юнармейцы. Всего в мероприятии приняли участие почти 5 тысяч человек.
Мимо трибун проехали 78 единиц военной техники. Первым по Дворцовой прошел легендарный танк времен ВОВ Т-34 85. За ним — бронемашины, не менее легендарные «Катюши», современные ракетные комплексы, машины обеспечения.
По традиции после проезда военной техники на площади выступил танцевальный коллектив, а за ним — сводный оркестр Санкт-петербургского гарнизона. Около трибун также разместили звонницу.