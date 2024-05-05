МЧС предупредило свердловчан о непогоде

На территории Свердловской области в понедельник, 6 мая, пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Порывы ветра усилятся до 18 метров секунду.
Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся во вторник и среду, 7 и 8 мая.
7 мая воздух днем прогреется до +6…+11°С, 8 мая дневная температура составит в южных районах +16…21°С, в северных +6…11°С, на крайнем севере до +3°С. Ночью на севере возможны заморозки до −5°С.
В Свердловской области 4 мая прошел экстремальный снегопад. На очистку региональных дорог от снега вышли свыше 140 специализированных машин. Среди них 105 дорожных машин, 114 самосвалов и 17 грейдеров.