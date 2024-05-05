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Какой будет погода в мае рассказали синоптики

Казгидромет представил уточненный прогноз по засушливости территории Казахстана в мае.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: EL.kz

С учетом осадков, выпавших в течение апреля, а также прогнозируемых погодных условий увеличивается площадь территории, подверженной риску наступления засухи, сообщает ИА El.kz со ссылкой на СЦК.

Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области — Карасуский район, в Акмолинской области — Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области — Актогайский, Успенский районы и окрестности г. Павлодара, в Западно-Казахстанской области — в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области — в Кобдинском районе.

На остальной территории увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.