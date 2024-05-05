Какой будет погода в мае рассказали синоптики

Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области — Карасуский район, в Акмолинской области — Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области — Актогайский, Успенский районы и окрестности г. Павлодара, в Западно-Казахстанской области — в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области — в Кобдинском районе.