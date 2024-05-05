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На Кубани продолжатся опасные заморозки

Заморозки на Кубани продолжатся ночью и утром 6 и 7 мая.

Штормовое предупреждение по опасному явлению объявило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, заморозки образуются в воздухе и на поверхности почвы. Ожидается, что температура составит от −0,1 до −4 градусов. Спасатели напоминают аграриям о необходимости позаботиться о безопасности растений. От заморозков насаждения могут пострадать или даже погибнуть.

Напомним, на Кубани в последние дни заметно падение температуры воздуха. В это воскресенье столбики термометров в крае не покажут больше +20 градусов.

МЧС