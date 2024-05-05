На Кубани продолжатся опасные заморозки

По данным ведомства, заморозки образуются в воздухе и на поверхности почвы. Ожидается, что температура составит от −0,1 до −4 градусов. Спасатели напоминают аграриям о необходимости позаботиться о безопасности растений. От заморозков насаждения могут пострадать или даже погибнуть.