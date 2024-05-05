«Мёртвые души» нашёл Антикор в спортивных секциях Актобе

«Фиктивную оплату проводили по программе “Darabala” за спортсменов, фактически не посещавших тренировки. Установлено, что тренера государственных спортивных школ, которые параллельно работали в частных секциях, незаконно получали финансирование по государственной программе. В частности, в нарушение действующих правил, государственные тренера фиктивно внесли в информационную систему “Darabala” сведения по 242 спортсменам, которые и так содержались за счет государства».