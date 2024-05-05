Из-за технических проблем перенесен самолет из Волгограда в Дубаи

В воскресенье, 5 мая, самолет рейса DP785 авиакомпании «Победа» не вылетел из аэропорта Волгограда в Дубаи из-за технических неполадок. Проблемы обнаружили при взлете. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, сам вылет не отменили.