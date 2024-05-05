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Из-за технических проблем перенесен самолет из Волгограда в Дубаи

Самолет из Волгограда не смог вылететь в Дубаи 5 мая.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 5 мая, самолет рейса DP785 авиакомпании «Победа» не вылетел из аэропорта Волгограда в Дубаи из-за технических неполадок. Проблемы обнаружили при взлете. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, сам вылет не отменили.

— Пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам, — уточнили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Пассажиры отправятся в Дубаи сегодня. Рейс перенесли на 16.10 часов.