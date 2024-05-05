Волонтеры помогут посадить 29 млн саженцев в ВКО

— У нас ежегодно проводятся научные исследования, согласно которым определяются площадки. На данный момент во всех лесхозах области эта работа проводится. В целом по региону в этом году должны высадить 5 650 гектаров саженцев и сеянцев. В весенний период планируем высадить 2 000 гектаров молодых деревьев, осенью — 3 650 гектаров, — сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.