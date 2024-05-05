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Волонтеры помогут посадить 29 млн саженцев в ВКО

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Восточно-Казахстанской области началась посадка саженцев сосны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО.

Источник: Инфоцентр ВКО

В экоакции приняли участие около двухсот волонтеров городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай, эко-волонтеров и неравнодушных жителей области.

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в регионе планируют высадить около 29 миллионов разных пород саженцев.

— У нас ежегодно проводятся научные исследования, согласно которым определяются площадки. На данный момент во всех лесхозах области эта работа проводится. В целом по региону в этом году должны высадить 5 650 гектаров саженцев и сеянцев. В весенний период планируем высадить 2 000 гектаров молодых деревьев, осенью — 3 650 гектаров, — сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.

По словам эко-блогера Алексея Сибирского, желательно сажать сеянцы и саженцы в дождливую погоду, будет даже лучше, если после посадки пойдет дождь.

— Обычно мы замачиваем саженцы в цирконе, это увеличивает шанс приживаемости дерева и очень эффективно работает, — рассказал А. Сибирский.

Ухаживать за молодыми деревьями и оберегать их от травоядных животных будут местные лесники.

Напомним, по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране с шестого апреля стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Каждая неделя посвящена определенной тематике. Жители Восточно-Казахстанской области с первого дня активно принимают участие в экоакции.

экология