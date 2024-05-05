Минобр запустил интерактивную карту для целевиков

На карте собраны 24 учреждения высшего образования, каждое из них отражает информацию о наличии целевых мест по конкретным специальностям. Например, в БГЭУ выделено 56 мест для целевиков на девяти специальностях, в БНТУ — 287 мест на 37 специальностях, в БГУ — 90 мест на 23 специальностях и так далее.