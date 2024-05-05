Минобр запустил интерактивную карту для целевиков

На карте собраны 24 учреждения высшего образования, каждое из них отражает информацию о наличии целевых мест по конкретным специальностям. Например, в БГЭУ выделено 56 мест для целевиков на девяти специальностях, в БНТУ — 287 мест на 37 специальностях, в БГУ — 90 мест на 23 специальностях и так далее.
Отмечается, что эта платформа поможет абитуриентам подобрать место для учебы и будущей работы, найти контакты организаций-заказчиков кадров и заключения договоров о целевой подготовке.
К 1 июня интерактивную карту дополнят информацией для абитуриентов, планирующих поступать по целевому направлению на педагогические специальности.
Напомним, целевое направление предполагает бесплатное обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении. После окончания учебы молодой специалист должен отработать в организации, с которой он заключил целевой договор, пять лет.
В 2024 году приемная кампания у абитуриентов-целевиков пройдет с 27 июня по 12 июля. Экзамен предстоит сдать в срок с 4 по 10 июля.
С 1 мая претендующие на целевые места абитуриенты уже могут заключать договоры с организациями-заказчиками кадров.