В Омск прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Православные сегодня, 5 мая, отмечают Пасху. Традиционно из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Омск доставляют Благодатный огонь. В первую очередь Благодатный огонь везут в Москву, а уже после его развозят по 45 крупным городам страны.
В омском аэропорту в этом году Благодатный огонь встретили митрополит Омский и Таврический Дионисий и глава региона Виталий Хоценко.
Далее святыню доставили в Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.
Благодатный огонь ежегодно выносят из Гроба Господня в иерусалимском храме в канун православной Пасхи. Схождение Благодатного огня символизирует воскрешение Иисуса Христа. В Храме Воскресения Христова собираются сотни верующих — представители разных направлений православия. Благодатный огонь везут в разные уголки мира.