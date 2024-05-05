В Омск прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Православные сегодня, 5 мая, отмечают Пасху. Традиционно из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Омск доставляют Благодатный огонь. В первую очередь Благодатный огонь везут в Москву, а уже после его развозят по 45 крупным городам страны.