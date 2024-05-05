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В Омск прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Святыню доставят в омские храмы.

Источник: Om1.ru

Православные сегодня, 5 мая, отмечают Пасху. Традиционно из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Омск доставляют Благодатный огонь. В первую очередь Благодатный огонь везут в Москву, а уже после его развозят по 45 крупным городам страны.

В омском аэропорту в этом году Благодатный огонь встретили митрополит Омский и Таврический Дионисий и глава региона Виталий Хоценко.

Далее святыню доставили в Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

Благодатный огонь ежегодно выносят из Гроба Господня в иерусалимском храме в канун православной Пасхи. Схождение Благодатного огня символизирует воскрешение Иисуса Христа. В Храме Воскресения Христова собираются сотни верующих — представители разных направлений православия. Благодатный огонь везут в разные уголки мира.