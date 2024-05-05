В Калининграде плановые отключения горячей воды начнутся с 15 мая

В Калининграде определились с графиком отключения горячей воды. Об этом сообщает «Калининградтеплосеть».
Плановые отключения водоснабжения в домах начнутся с 15 мая. Ознакомиться с полным перечнем адресов с конкретными датами отключений можно на сайте организации в разделе «Отключения».
Во время плановых работ будут проводиться испытания теплосетей, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, замена оборудования тепловых станций и прочие работы. Ожидается, что отключать горячее водоснабжение будут примерно на две недели.
Ранее в Роспотребнадзоре напоминали, почему нельзя купаться в фонтанах. В фонтанах можно подцепить нежелательные инфекции.