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Ветер в Уфе усилится до 20 м/с

В Уфе 5 мая с 20 часов до 20:00 6 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: МК.RU Уфа

В Уфе 5 мая с 20 часов до 20:00 6 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с. По данным управления гражданской защиты башкирской столицы, ночью существенных осадков не ожидается, днем будет кратковременный дождь.

Ночью температура воздуха составит +3,+5°, днем +8,+10°.

Спасатели предупреждают, что нельзя находиться рядом с деревьями, заборами, рекламными щитами, электроопорами и хрупкими конструкциями. Также специалисты не рекомендуют оставлять автомобили вблизи насаждений, линий электропередач и других ненадежных построек.