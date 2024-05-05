Ветер в Уфе усилится до 20 м/с

В Уфе 5 мая с 20 часов до 20:00 6 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с. По данным управления гражданской защиты башкирской столицы, ночью существенных осадков не ожидается, днем будет кратковременный дождь.
Ночью температура воздуха составит +3,+5°, днем +8,+10°.
Спасатели предупреждают, что нельзя находиться рядом с деревьями, заборами, рекламными щитами, электроопорами и хрупкими конструкциями. Также специалисты не рекомендуют оставлять автомобили вблизи насаждений, линий электропередач и других ненадежных построек.