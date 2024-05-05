Отопление вернут в соцучреждения и часть домов в Нижнем Новгороде

Отопление снова включат в социальных учреждениях и в части многоквартирных домов Нижнего Новгорода.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев, такое решения принято в связи со сложившимися погодными условиями.
Градоначальник напомнил, что вернуть отопление — процесс небыстрый.
«Часть котельных уже ушла в ремонт, поэтому включить отопление везде не получится. Однако там, где это возможно, ресурсоснабжающие организации сделают всё оперативно», — заявил Шалабаев.
Напомним, что на следующей неделе в Нижнем Новгороде ожидаются заморозки со снегом.