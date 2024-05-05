На фоне снегопада и холодов в Екатеринбурге работают фонтаны

Тротуары, деревья, уличная мебель в столице Урала по-прежнему покрыты снегом. Снег не успевает растаять, так как температура воздуха держится около 0 … +1 градуса.
При этом есть место, где жителям и гостям города 5 мая поднимают настроение работающие фонтаны. Это сквер около Управления Свердловской железной дороги (ул. Челюскинцев, 11). Здесь включены сразу два фонтана, работающие по программе.
Струи воды выглядят эффектно на фоне заснеженных газонов и стоящих в сквере высоких елей, почти полностью покрытых снегом.
Неподалеку на улице Челюскинцев снегопад сломал два крупных дерева.