В Таганроге к осени планируют открыть новый стадион

В городе Таганроге Ростовской области за счет частных средств началось строительство нового стадиона, который появится между школами № 34 и № 37. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
— В настоящий момент проводятся подготовительные работы. На объектах идет вынос инженерных коммуникаций, — отметил чиновник.
После выполнения этих работ там начнется непосредственная реконструкция стадиона, включая оборудование спортивных площадок.
— Уже к новому учебному году у юных таганрожцев появится отличное место для занятий спортом, — добавил Андрей Фатеев.