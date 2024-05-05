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В Таганроге к осени планируют открыть новый стадион

За счет частных средств в Таганроге появится новый стадион.

Источник: телеграм-канал Андрея Фатеева

В городе Таганроге Ростовской области за счет частных средств началось строительство нового стадиона, который появится между школами № 34 и № 37. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

— В настоящий момент проводятся подготовительные работы. На объектах идет вынос инженерных коммуникаций, — отметил чиновник.

После выполнения этих работ там начнется непосредственная реконструкция стадиона, включая оборудование спортивных площадок.

— Уже к новому учебному году у юных таганрожцев появится отличное место для занятий спортом, — добавил Андрей Фатеев.

строительство