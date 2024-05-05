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Благодаря Молдове Украина получила Благодатный огонь: Через границу пропустили необычный груз

Его доставили поздно ночью в пункт пропуска «Старокозачье».

Источник: Комсомольская правда

В Украину благодатный огонь доставили транзитом через Молдову.

Госпогранслужба Украины сообщила, что его доставили поздно ночью в пункт пропуска «Старокозачье», по церквям его развезли ещё позже.

Благодатный огонь или, иначе Святой Свет, является главным символом Пасхи. Огонь вспыхивает в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи в Великую субботу.

Уже многие годы пасхальные службы в храмах начинаются после его прибытия. Некоторые верующие полагают, что, если в какой-то год огонь не вспыхнет случится конец Света. Но у священнослужителей по этому поводу своё мнение. Все гоняются за чудесами, а ведь огонь должен быть в душе человека. Если он однажды не сойдёт с небес, ничего не случится. Благодатный огонь приятен и важен тем, что он привезён из мест, где воскрес Иисус Христос.

В советское время вообще огонь не привозили, но Пасхальные службы проходили и верующие освещали свои куличи. Получилось выручить соседей, ну и слава Богу.

Напомним, что благодатный огонь прибыл в Молдову вечером 4 мая.