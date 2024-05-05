Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных веществ в воздухе Стерлитамака

Отметим, что эта проблема в Стерлитамаке и Салавате остро стоит не один год. Люди постоянно жалуются на едкий запах химикатов и вынуждены использовать респираторы. Информация об этом дошла до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал предоставить ему доклад.