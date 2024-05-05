Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных веществ в воздухе Стерлитамака

В воздухе Стерлитамака и Салавата Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ. Ранее местные жители неоднократно жаловались на загазованность воздуха.
Как сообщили в управлении, в Стерлитамаке 16, 18, 26 и 27 апреля провели отборы проб атмосферного воздуха в жилой застройке на границе санитарно-защитной зоны «БСК» и «СНХЗ» на содержание вредных химических веществ.
— Согласно протоколам лабораторных испытаний филиала центра гигиены и эпидемиологии, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям СанПиН, — прокомментировали в роспотребнадзоре.
Также 16 и 22 апреля в Салавате на границе санитарно-защитной зоны предприятий «Газпром нефтехим Салават», «ПромВодоканал», «Салаватстекло» и «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» взяли пробы воздуха для лабораторных исследований. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе здесь также соответствует требованиям СанПиН.
Кроме того, в надзорное ведомство 24 апреля и 2 мая поступила информация от минприроды о зафиксированных здесь превышениях ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Роспотребнадзор объявил и направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе компаниям «ГК Росмол», «Красный пролетарий», «Стерлитамакводоканал», НПО «Станкостроение», «ОПХ», «УЭТП-НКНХ», «Хайдельбергерцемент Рус», «Салаватстекло», «Салаватводоканал» и «Уфагидромаш».
После внеплановых выездных проверок «БСК» роспотребнадзор отказал прокуратуре в связи с тем, что «нет угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью».
Тем, кто обращается с жалобами на ухудшение самочувствия в период появления посторонних запахов в атмосферном воздухе, предлагают приложить справку из медицинского учреждения.
Отметим, что эта проблема в Стерлитамаке и Салавате остро стоит не один год. Люди постоянно жалуются на едкий запах химикатов и вынуждены использовать респираторы. Информация об этом дошла до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал предоставить ему доклад.