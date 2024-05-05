В Уфу доставили Благодатный огонь.

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Уфу, в кафедральный собор Рождества пресвятой Богородицы. Он выносится из гроба Христа на особом богослужении, совершаемом ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Напомним, сегодня православные христиане Башкирии, наряду с единоверцами по всей стране, отмечают праздник Светлой Пасхи.
Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Царские врата всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.