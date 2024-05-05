В Уфу доставили Благодатный огонь.

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Уфу, в кафедральный собор Рождества пресвятой Богородицы. Он выносится из гроба Христа на особом богослужении, совершаемом ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.