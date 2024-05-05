День Победы в Краснодаре 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

Меньше недели осталось до празднования Дня Победы. В этом году его отметят в 79 раз. Единственный на Кубани парад пройдет в Новороссийске. А в Краснодаре и других города региона состоятся памятные мероприятия.
Уже известно, что каждого ветерана Великой Отечественной войны лично поздравят фронтовые бригады. Они дадут концерты во дворах героев.
Об истории освобождении Краснодара учащимся школ города расскажут в рамках проекта «Эстафета памяти». Это экскурсия по памятным местам краевого центра.
Также в мегаполисе состоятся торжественные линейки, уроки мужества и «Разговоры о важном». Участниками последних станут почетные гости, в том числе участники СВО.
Празднование 9 мая в Краснодаре начнется с церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам воинской славы. На экранах краевой столицы расскажут о героях ВОВ. На улицы города выйдет раритетный ГАЗ-67 с поздравлениями и песнями Победы. Он начнет путь от Городского сада, закончит — у Бульварного Кольца.
В 10 утра стартует автомотопробег с участием ретро-авто. Колонна проедется по улице Красной от Дзержинского. Закончит свой путь она на Береговой. Участником акции может стать любой желающий.
В 15:00 в историческом парке «Россия-моя история» состоится реконструкция эпизода боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Берлину.