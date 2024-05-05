На Волгоградскую область обрушится штормовой ветер

По сведениям регионального ЦГМС, в ночь с воскресенья на понедельник, 6 мая, в Волгоградской области в некоторых населенных пунктах пройдут небольшие дожди. Температурные показатели будут колебаться на уровне +4…+9 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +19…+23 градусов.
Во вторник, 7 мая, в дневные часы ожидается по-настоящему летняя жара. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. Подует юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 18−23 м/c — по шкале Бофорта такая скорость классифицируется как шторм.