Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Волгоградскую область обрушится штормовой ветер

Метеорологи сообщили, какая погода установится в регионе в первые дни новой недели.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: Волгоградская правда

По сведениям регионального ЦГМС, в ночь с воскресенья на понедельник, 6 мая, в Волгоградской области в некоторых населенных пунктах пройдут небольшие дожди. Температурные показатели будут колебаться на уровне +4…+9 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +19…+23 градусов.

Во вторник, 7 мая, в дневные часы ожидается по-настоящему летняя жара. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. Подует юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 18−23 м/c — по шкале Бофорта такая скорость классифицируется как шторм.