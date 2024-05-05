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Спектакль с Сергеем Безруковым перенесли в Воронеже

С мая событие передвинули на сентябрь 2024 года.

В Воронеже перенесли показ спектакля «Хулиган. Исповедь» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Показ должен был состояться в Театре оперы и балета в пятницу, 14 мая. Новая дата — 3 сентября 2024 года.

Об этом сообщили на странице мероприятия в социальной сети. Причиной переноса названы «непредвиденные изменения в гастрольном графике». Организаторы подчеркивают, что все билеты будут действительны на новую дату и не нуждаются в обмене. Место проведения мероприятия остается прежним.

РИА «Воронеж» сообщало, что этой весной не состоялось выступление Александра Малинина в Воронежском концертном зале. Концерт планировался в конце апреля.