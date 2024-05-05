Умер известный потомок Абая Ерсалимов Балтабек

О смерти заявили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
«Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования родным и близким краеведа Балтабека Ерсалимова».
Балтабек Ерсалимович был прямым потомком великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева — его внучатым племянником. Родился 28 февраля 1938 года в Семее. Рано начал карьеру в регионе, работал курьером (разносчиком бумаги) в газете «Прииртышская правда», учился днем. Позже он окончил факультет журналистики КазМУ (бывший КазНУ) и работал журналистом в редакции.
Ерсалимов активно занимался пропагандой творчества Кунанбаева. Являлся одним из основателей и руководителем Фонда Абая, и внес значительный вклад в перезапуск журнала «Абай».
Также Ерсалимов был членом Союза журналистов Казахстана, обладателем медалей «Еңбек ардагері», «Тыңға 50 жыл» и ордена «Құрмет».