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Умер известный потомок Абая Ерсалимов Балтабек

Заслуженный работник Казахстана, почетный гражданин города Семея и Абайского района, филолог, этнограф, краевед и журналист Балтабек Ерсалимов скончался в возрасте 86 лет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

О смерти заявили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

«Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования родным и близким краеведа Балтабека Ерсалимова».

говорится в сообщении.

Балтабек Ерсалимович был прямым потомком великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева — его внучатым племянником. Родился 28 февраля 1938 года в Семее. Рано начал карьеру в регионе, работал курьером (разносчиком бумаги) в газете «Прииртышская правда», учился днем. Позже он окончил факультет журналистики КазМУ (бывший КазНУ) и работал журналистом в редакции.

Ерсалимов активно занимался пропагандой творчества Кунанбаева. Являлся одним из основателей и руководителем Фонда Абая, и внес значительный вклад в перезапуск журнала «Абай».

Также Ерсалимов был членом Союза журналистов Казахстана, обладателем медалей «Еңбек ардагері», «Тыңға 50 жыл» и ордена «Құрмет».