В Дегтярске из-за снегопада ввели режим ЧС, закрыли школы и детсады

— Сидим без отопления. На трехкомнатную квартиру один обогреватель. С балкона растопили весь снег, брат из Екатеринбурга привез несколько бутылок воды. Еще в магазине прикупили, — рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Елена.