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В Дегтярске из-за снегопада ввели режим ЧС, закрыли школы и детсады

В Дегтярске из-за мощного снегопада ввели режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Дегтярске из-за аномального снегопада ввели режим ЧС. Об этом на своей странице «ВКонтакте» мэр города Вадим Пильников.

— В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. На 6 мая приостановлен образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города. Продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев, — сообщил глава уральского города.

В Дегтярске в большинстве домов отключили воду и электричество днем 4 мая.

— Сидим без отопления. На трехкомнатную квартиру один обогреватель. С балкона растопили весь снег, брат из Екатеринбурга привез несколько бутылок воды. Еще в магазине прикупили, — рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Елена.

Привоз воды организуется несколько раз в день на остановках и возле продуктовых магазинов. Расписание также выкладывает на своей странице «ВКонтакте» Вадим Пильников.

Напомним, мощные снегопады обрушились на Урал ночью 4 мая. Они повалили тысячи деревьев и оставили без электричества около 74 свердловчан. На дорогах образовались пробки. Дорожные службы, спасатели и энергетики вторые сутки непрерывно борются с последствиями природного явления.