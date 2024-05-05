Мэрия Воронежа утвердила список городских пляжей в 2024 году

В Воронеже утвердили перечень мест для купания и отдыха у воды в городской черте в 2024 году. По сравнению с 2023-м их количество сократилось вдвое. Из списка убрали пляжи «Боровое» и «Сосновый бор», а также участки возле стадиона «Локомотив» и на набережной Авиастроителей, 4 л. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте городской администрации. В этом году в перечень включили четыре места отдыха в Центральном, Левобережном и Железнодорожном районах: