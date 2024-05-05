Мэрия Воронежа утвердила список городских пляжей в 2024 году

В Воронеже утвердили перечень мест для купания и отдыха у воды в городской черте в 2024 году. По сравнению с 2023-м их количество сократилось вдвое. Из списка убрали пляжи «Боровое» и «Сосновый бор», а также участки возле стадиона «Локомотив» и на набережной Авиастроителей, 4 л. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте городской администрации. В этом году в перечень включили четыре места отдыха в Центральном, Левобережном и Железнодорожном районах:
- место отдыха в 1,2 км северо-западнее железнодорожного моста в районе санатория имени Горького;
- территория, прилегающая к парку «Алые паруса» (Арзамасская, 4л);
- пляж в районе парка «Дельфин», ул. Остужева, д. 2;
- место отдыха на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж.
Официально купальный сезон в Воронеже в 2024 году откроется 1 июня. Вода достаточно прогреется, а места для купания и отдыха приведут в надлежащее состояние. Водолазы проведут обследование дна, и к дежурству на пляжах приступят спасатели.