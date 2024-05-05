Одинокий медвежонок из Башкирии нашел маму.

Обнаруженный на территории национального парка «Башкирии» одинокий медвежонок на берегу реки Нугуш, предположительно, нашел маму. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка «Башкирия».
Как сообщал ранее Башинформ, туристы заметили одинокого медвежонка, который бродит по берегам реки Нугуш с 29 апреля в поисках своей мамы. Фотограф Рамиль Хамитов устроил косолапому настоящую фотосессию, снимая его с противоположного берега.
На вид медвежонку примерно три месяца.
«Медведицы не оставляют таких малышей без присмотра, ведь они могут стать легкой добычей для хищников. Но за полчаса наблюдений мама так и не показалась», — рассказали сотрудники национального парка «Башкирия».
Они выехали на место, где был замечен медвежонок, осмотрели окрестности, пообщались с туристами. Отдыхающие рассказали, что видели двух косолапых, похожих по размерам на маму с детенышем.
«Скорее всего, потеряшка все-таки нашелся, — предположили специалисты. — Будьте осторожны во время путешествия по заповедным территориям. Маленький милый медвежонок представляет большую опасность. Если его мамы не видно, это не значит, что она не видит вас. Большая просьба не подходить к животным, не подкармливать их. В нацпарке принимаются все необходимые меры для подкормки и охраны его обитателей».