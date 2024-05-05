Одинокий медвежонок из Башкирии нашел маму.

«Скорее всего, потеряшка все-таки нашелся, — предположили специалисты. — Будьте осторожны во время путешествия по заповедным территориям. Маленький милый медвежонок представляет большую опасность. Если его мамы не видно, это не значит, что она не видит вас. Большая просьба не подходить к животным, не подкармливать их. В нацпарке принимаются все необходимые меры для подкормки и охраны его обитателей».