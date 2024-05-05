Скончался актер Бернард Хилл, сыгравший во «Властелине колец» короля Теодена

Бернард Хилл родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении. Хилл впервые стал известен зрителю в Великобритании благодаря своей эмоциональной и тонкой игре Йоссера Хьюза в драме 1980-х годов «Мальчики из черного материала». Эта роль среди прочего привлекла к актеру внимание Голливуда.