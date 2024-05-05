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Скончался актер Бернард Хилл, сыгравший во «Властелине колец» короля Теодена

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме «Титаник» и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец», скончался на 80-м году жизни. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила газета Daily Mail.

Источник: кадр из фильма «Властелин колец: Две башни»

— Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Актер скончался сегодня рано утром, — передает издание со ссылкой на его агента.

По данным СМИ, смерть Хилла произошла за несколько часов до того, как он должен был вернуться на телевидение в драме Мартина Фримена «Ответчик». Планировалось, что картина выйдет в эфир на BBC One, передает Daily Mail.

Бернард Хилл родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении. Хилл впервые стал известен зрителю в Великобритании благодаря своей эмоциональной и тонкой игре Йоссера Хьюза в драме 1980-х годов «Мальчики из черного материала». Эта роль среди прочего привлекла к актеру внимание Голливуда.

Российскому зрителю Хилл наиболее известен по роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник». Кроме того, актер сыграл роль лидера конников Рохана — короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец». Эти картины с его участием получили 11 «Оскаров» и собрали в прокате более миллиарда долларов.

кино