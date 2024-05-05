В Воронежской области 7 мая может выпасть град и подуть шквалистый ветер

В обновленном прогнозе погоды воронежские синоптики предупреждают об опасных природных явлениях. Во вторник, 7 мая, метеорологи обещают не только грозы, но и град в отдельных районах области. А сильный ветер, который ранее ожидали в тот же день, может превратиться в шквал скоростью до 23 м/с. Надо учесть еще, что 6 и 7 мая ученые проинформировали о большой вероятности сильных магнитных бурь.
Напомним, грозы и сильный ветер, который синоптики прогнозируют в первые дни будущей недели, при комфортной температуре в районе 20 градусов, в среду, 8 мая, сменится резким похолоданием. При этом в День Победы днем столбик термометра может не подняться выше +9 градусов.