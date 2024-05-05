В Воронежской области 7 мая может выпасть град и подуть шквалистый ветер

В обновленном прогнозе погоды воронежские синоптики предупреждают об опасных природных явлениях. Во вторник, 7 мая, метеорологи обещают не только грозы, но и град в отдельных районах области. А сильный ветер, который ранее ожидали в тот же день, может превратиться в шквал скоростью до 23 м/с. Надо учесть еще, что 6 и 7 мая ученые проинформировали о большой вероятности сильных магнитных бурь.