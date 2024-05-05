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Самару и область вновь атакуют сильные ветра 6 мая 2024

Ночью и днем 6 мая ожидаются порывы ветра более 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область вновь надвигаются мощные ветра. Усиление скорости воздушных потоков жители региона наблюдают уже вечером 5 мая 2024. По прогнозу Приволжского УГМС, сильные порывы ветра сохранятся в ближайшие сутки.

— Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 06.05.2024 местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 16−21 м/с, — сообщили со ссылкой на синоптиков в оперативной дежурной службе центра управления кризисными ситуациями.

В ведомстве рекомендуют при сильном ветре ограничить выход из зданий, не укрываться от порывов ветра под деревьями, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и линий электропередач, а также у стен домов. Парковать машины следует подальше от деревьев и неукрепленных конструкций.