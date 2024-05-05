Самару и область вновь атакуют сильные ветра 6 мая 2024

В ведомстве рекомендуют при сильном ветре ограничить выход из зданий, не укрываться от порывов ветра под деревьями, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и линий электропередач, а также у стен домов. Парковать машины следует подальше от деревьев и неукрепленных конструкций.