Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на понедельник

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах, днем в горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестане 6 мая в первой половине ночи ожидаются временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.