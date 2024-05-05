Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на понедельник

«В Астане ночью ожидаются заморозки до −1−3. В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на севере области порывы 15−20 м/с. Ночью ожидаются заморозки до −1−6. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2», — говорится в сообщении.
В области Жетысу в горных районах ожидается сильный дождь. В южной половине, центре, горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15−20 м/с.
В области Жетысу в связи с прогнозом сильных осадков в период
«При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек», — предупредили синоптики.
В Алматинской области ночью на юге, в горных районах ожидаются временами сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе 18−23, временами порывы 29 м/с. В Алматы ночью ожидается сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер западный, при грозе 15−20 м/с. г. Конаев: 06 мая временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18−23 м/с.
В области Абай ночью ожидается дождь. Днем на юге области гроза. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области на западе, севере, юге ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 6 мая сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах, днем в горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестане 6 мая в первой половине ночи ожидаются временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на востоке области сильный дождь. Днем на востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ночью на юге, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки до −3. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В области Улытау ночью и утром на юге ожидается туман. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области днем на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем порывы 15−20 м/с. Ночью заморозки до −1−6. В Костанае 6 мая ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. Ночью заморозки −1−3.
В Атырауской области ночью и утром на востоке ожидается гроза. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ночью на севере сохраняются заморозки до −3. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе 6 мая ночью сохраняются заморозки 1−3 градуса.
В Кызылординской области ночью в центре, на востоке ожидаются туман, днем на севере области гроза. 6 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде 6 мая ожидается ночью туман.
В Павлодарской области ночью на западе, севере ожидаются заморозки до −2, на юге, востоке области туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем в ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. В Уральске 6 мая ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки до −1−6. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются заморозки до −1−3. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.