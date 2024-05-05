Новые дорожные ограничения вводятся в десяти районах Петербурга

В частности, как сообщили в ГАТИ, в Василеостровском районе Петербурга с 6 по 29 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Биржевому проезду.
В Выборгском районе из-за продолжающегося ремонта трамвайных путей с 6 по 12 мая движение будет ограничено на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Есенина.
В Калининском районе в связи с работами по прокладке инженерных сетей с 6 по 20 мая полностью закрывается движение транспорта по улице Академика Константинова — от аллеи Академика Глушко до улицы Академика Байкова.
В свою очередь с 7 по 12 мая в связи из-за ремонта дорожного покрытия движение будет ограничено на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели.
Помимо этого, с 6 мая по 6 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение по улице Жукова — от Пискаревского проспекта до Феодосийской улицы, включая боковой проезд. С 6 по 23 мая движение по боковому проезду улицы Жукова у выезда на улицу Жукова будет полностью закрыто для водителей.
В Кировском районе с 6 мая по 27 июня по аналогичной причине ограничения вводятся на перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, а с 7 мая по 7 июня — на перекрестке улицы Маршала Говорова и улицы Возрождения.
В том же районе с 7 по 20 мая в связи с производством работ по реконструкции водопровода перекроют движение по Балтийской улице — в направлении от Майкова к Сивкову переулку.
В Колпинском районе на срок с 7 по 27 мая из-за прокладки инженерных сетей ограничивается движение по Центральной улице в поселке Металлострой — от Северного проезда до Железнодорожной улицы.
В Курортном районе в связи с производством работ по строительству канализационной сети с 7 по 10 мая движение будет ограничено по Вокзальной улице в городе Зеленогорске — от проспекта Ленина до Загородной улицы.
В Московском районе из-за ремонта дорожного полотна с 7 по 17 мая ограничения будут действовать при движении по Новоизмайловскому проспекту — от Благодатной улицы до площади Конституции, включая боковые проезды.
В Петроградском районе с 08:00 6 мая до 08:00 8 мая в связи с производством работ по текущему ремонту автомобильной дороги ограничивается движение транспорта по проспекту Медиков — от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.
В Приморском районе с 6 мая по 30 сентября из-за переустройства сетей теплоснабжения движение ограничат у дома 69 стр. 1 по Парашютной улице.
С 6 по 29 мая в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Лисичанской улице — от Старобельской до улицы Графова.
С 7 по 8 мая из-за ремонта дорожного покрытия ограничения вводятся на улице Савушкина — от Липовой аллеи до Планерной улицы.
В Центральном районе в связи с производством работ по строительству газопровода с 6 мая по 19 июня полностью закроют движение транспорта по 8-й Советской улице — от Кирилловской до Новгородской улицы, а также по Старорусской улице — от Новгородской улицы до тупика.
В той же локации с 6 мая по 19 июня ограничивается движение по Новгородской улице на пересечении с 8-й Советской улицей.
С 6 по 31 мая в связи с производством работ по размещению временного ограждения дорожные ограничения вводятся по Дворцовой набережной — от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине мая на КАД на десять дней ограничат движение возле развязки с Софийской улицей.