Новые дорожные ограничения вводятся в десяти районах Петербурга

Помимо этого, с 6 мая по 6 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение по улице Жукова — от Пискаревского проспекта до Феодосийской улицы, включая боковой проезд. С 6 по 23 мая движение по боковому проезду улицы Жукова у выезда на улицу Жукова будет полностью закрыто для водителей.