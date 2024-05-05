Волгоградцам рассказали, как защититься от укусов клещей

В этой связи специалисты советуют жителям Волгоградской области перед началом клещевого сезона пройти вакцинацию.
Если вы собираетесь выехать за границу и на территории зарубежного государства планируете много времени проводить за городом, то лучше заранее оформить медицинскую страховку.
Во время нахождения на природе рекомендуется носить закрытую обувь и одежду. Это поможет защититься от укусов клещей.
В том случае, если вы подверглись атаке насекомых, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.