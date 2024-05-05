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Волгоградцам рассказали, как защититься от укусов клещей

С наступлением теплой погоды на территории региона активизировались клещи. Эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых энцефалит и боррелиоз.

Источник: Волгоградская правда

В этой связи специалисты советуют жителям Волгоградской области перед началом клещевого сезона пройти вакцинацию.

Если вы собираетесь выехать за границу и на территории зарубежного государства планируете много времени проводить за городом, то лучше заранее оформить медицинскую страховку.

Во время нахождения на природе рекомендуется носить закрытую обувь и одежду. Это поможет защититься от укусов клещей.

В том случае, если вы подверглись атаке насекомых, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

флора и фауна