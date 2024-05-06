«Без страховки не полезет на дерево»: 10-летняя скалолазка из Новосибирска покорила жюри на шоу «Супернинздзя»

Девочка пришла на шоу, чтобы доказать свою волю к победе. Соперником Евы стал девятилетний Степан Гузик, девочка вырвалась вперед со старта. Преодолела воздушную тропу, сетку над водой. На первой минуте мальчик не выдержал и задел воду. Ева продолжила и преодолела сложную катушку, затем вышла на подвесной мост. На третьей минуте Ева прошла круговорот с турниками, но устала на противоходе и не смогла преодолеть тяжелейшее испытание. Жюри поразило рвение девочки и они отдали ей победу.