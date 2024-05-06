«Без страховки не полезет на дерево»: 10-летняя скалолазка из Новосибирска покорила жюри на шоу «Супернинздзя»

Новосибирская третьеклассница Ева Трофимова покорила судей на шоу «Суперниндзя. Дети». Премьера шоу состоялась на канале «СТС» вечером 5 мая.
Девочка пришла на шоу, чтобы доказать свою волю к победе. Соперником Евы стал девятилетний Степан Гузик, девочка вырвалась вперед со старта. Преодолела воздушную тропу, сетку над водой. На первой минуте мальчик не выдержал и задел воду. Ева продолжила и преодолела сложную катушку, затем вышла на подвесной мост. На третьей минуте Ева прошла круговорот с турниками, но устала на противоходе и не смогла преодолеть тяжелейшее испытание. Жюри поразило рвение девочки и они отдали ей победу.
Ева Трофимова занимается скалолазанием с 6 лет, её отец Сергей искал для активной и непоследливой девочки подходящий спорт. За четыре года Ева выиграла множество наград на соревнованиях по всей Сибири, завоевала «серебро» первенства Новосибирской области по боулдерингу и заняла второе место на крупнейших в Сибири соревнованиях «Маугли». Сейчас девочка тренируется 4−5 дней в неделю по 2,5−3 часа и наперед учит уроки, чтобы не отставать в школе.
— Главная сила Евы — ее психология. Она тот уникальный скалолаз, который на соревнованиях стабильно проявляет себя на максимум и частенько даже прыгает выше головы. Отлично соображает, анализирует, настраивается и подготавливается к стартам. Очень сильная ментально девочка, — сообщил КП-Новосибирск тренер спортшколы «Пригородный простор» Андрей Табакаев. — Скалолазание очень хорошо учит чувству самосохранения. Ева бы не полезла доставать кошку с дерева без страховки и матов внизу.