Облачность и до +8 градусов: какая погода будет в Петербурге 6 мая

Ветер будет северо-восточным, северным. Температура воздуха ночью составит от +1 до −1 градуса.
Днем воздух прогреется до +6 градусов, местами до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
В Петербурге 6 мая будет переменная облачность. В этот день осадков не предвидится, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет северо-восточным, северным. Температура воздуха ночью составит от +1 до −1 градуса.
Днем воздух прогреется до +6 градусов, местами до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.