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Облачность и до +8 градусов: какая погода будет в Петербурге 6 мая

В Петербурге 6 мая будет переменная облачность. В этот день осадков не предвидится, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Ветер будет северо-восточным, северным. Температура воздуха ночью составит от +1 до −1 градуса.

Днем воздух прогреется до +6 градусов, местами до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.