Пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров из Казани и Ульяновска. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора», который следовал из Казани в Ульяновск. По предварительным данным, причиной отмены рейса стала поломка водного транспорта из-за погодных условий в акватории Волги.