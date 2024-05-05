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Прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора», который следовал из Казани в Ульяновск. По предварительным данным, причиной отмены рейса стала поломка водного транспорта из-за погодных условий в акватории Волги.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров из Казани и Ульяновска. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Прокуратура